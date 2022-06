Keita Balde si svincola dal Cagliari: futuro in Turchia per l’ex Lazio?

Keita Balde si svincolerà dal Cagliari grazie ad una clausola speciale: possibile futuro in Turchia per l’ex Lazio

Ci sono tanti giocatori che lasceranno il Cagliari, vista la non disposizione a scendere in B. Uno di questi è il senegalese Keita Balde, che potrebbe rimanere a giocare nel massimo campionato.

Gianluca Di Marzio conferma che l’ex Lazio si svincolerà nei prossimi giorni per trovare una nuova sistemazione, potendosi liberare entro il 30 giugno per una clausola che scatta in caso di retrocessione nel campionato cadetto. Voci anche su un possibile trasferimento in Turchia.