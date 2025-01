Kean Rovella, follia dell’attaccante della Fiorentina: Rapuano non vede e lascia correre

Kean Rovella, tra i tanti episodi avvenuti nel finale di Lazio-Fiorentina c’è stato un brutto gesto dell’attaccante viola. Cosa è successo

La Lazio perde contro la Fiorentina, ma il finale del match è stato incandescente. Tra i tanti episodi che si sono susseguiti c’è stato un brutto gesto di Moise Kean nei confronti di Nicolò Rovella.

Infatti, l’attaccante viola ha colpito con una tacchettata il centrocampista di Baroni. Rapuano, però, non ha visto e ha deciso di proseguire il gioco. Dunque, espulsione che ci poteva stare, come confermato anche da Luca Marelli in collegamento con Dazn.