Kamenovic tesserato, Tare vuole rispettare la promessa fatta a Kezman per un motivo

Oggi dovrebbe essere la giornata giusta per il tesseramento di Kamenovic con la Lazio: Tare vuole onorare la parola data

Oggi Kamenovic potrebbe diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Lazio. Igli Tare aveva promesso al suo agente Kezman che il contratto del difensore sarebbe stato depositato non appena si fosse sbloccato l’indice di liquidità.

Il ds biancoceleste vuole mantenere la parola data anche per non perdere l’amicizia con l’agente del giocatore serbo che è lo stesso di Milinkovic-Savic e Marusic, due pezzi da 90 della scuderia biancoceleste. I due giocatori sono in odore di rinnovo e trattare con una parte “offesa” non converrebbe a nessuno.