Kamada-Lazio, primo colloquio con Sarri a Formello: il tecnico ha voluto conoscerlo subito

Kamada, il comandante ha voluto iniziare a conoscere il nuovo acquisto giapponese ex Eintracht

A pochi giorni dalla trasferta in campionato con il Lecce, che farà da apripista alla nuova stagione di serie A della Lazio, Sarri di rientro con la squadra dalla trasferta a Girona si è dedicato molto a Kamada. L’ex Eintracht ha svolto una seduta individuale, e il comandante lo ha seguito da vicino per iniziare a conoscerlo, in modo da poterlo inserire nel migliore dei modi nel suo scacchiere. La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì.