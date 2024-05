Kamada Lazio, il tempo stringe: spunta l’INDISCREZIONE che può cambiare il futuro. Tutti i dettagli

Kamada-Lazio, entro il 30 maggio il giapponese dovrà dare una risposta a Lotito: spunta un’ipotesi a sorpresa

Come riportato dal Corriere dello Sport, le prossime settimane saranno decisive nel calciomercato Lazio per sciogliere i dubbi sul futuro di Daichi Kamada.

Entro il 30 maggio infatti il giapponese può decidere o meno di attivare la clausola per il rinnovo triennale a 3 milioni di euro netti del contratto in scadenza a giugno del 2024. Tuttavia nelle ultime ore sta prendendo forma un nuovo scenario: Kamada vorrebbe far scadere l’opzione di rinnovo e concordare un nuovo contratto con Lotito. Al momento il patron nicchia.