Kamada Lazio, giapponese legato a Tudor? Spunta il DETTAGLIO che può fare chiarezza sul futuro

Kamada-Lazio, il futuro del giapponese legato a Tudor? Ha chiesto a Lotito di rinnovare per un solo anno. Il motivo

Il Messaggero oggi in edicola riporta un’importante indiscrezione sul calciomercato Lazio relativa al futuro di Daichi Kamada. Il giapponese, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, può, entro il 30 maggio, attivare un’opzione che gli permetterebbe di estendere l’attuale accordo al 2027.

Tuttavia Kamada, che con Tudor è praticamente rinato, vuole legare il proprio futuro a quello del tecnico croato: l’ex Verona è in scadenza a giugno del 2025 e proprio per questo Kamada avrebbe chiesto a Lotito di prolungare sì ma per un solo, equiparando la durata temporale del suo contratto a quella dello stesso Tudor. C’è attesa per la risposta di Lotito.