Kakà: «Sono felice per Gattuso, sta facendo veramente bene come tecnico. Tifo per lui!» – Lazio News 24

Ricardo Kakà, ex bandiera del Milan, ha esaltato l’ex compagno Gennaro Gattuso oggi tecnico della Lazio con cui bene sta facendo in questa stagione. Le dichiarazioni

fascino del grande calcio italiano continua a richiamare l’attenzione delle sue leggende più amate. In occasione della stracittadina milanese tra Milan e Inter, il grande ex rossonero e detentore del Pallone d’Oro Ricardo Kakà ha concesso una lunga e interessante intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. Oltre a rievocare i fasti del passato e ad analizzare lo stato di salute del campionato, il fuoriclasse brasiliano ha voluto spendere parole di grandissimo elogio per un vecchio amico e compagno di innumerevoli battaglie sul rettangolo verde: Gennaro Gattuso. L’avvio di stagione straordinario della Lazio, guidata in panchina proprio dall’ex centrocampista calabrese, è finito inevitabilmente al centro della scena.

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Il ritratto di Gattuso e il segreto del successo

Il percorso esaltante della formazione capitolina, capace di issarsi nelle zone altissime della classifica della Serie A, non ha sorpreso soltanto gli addetti ai lavori ma ha strappato applausi sinceri anche da parte di chi ha condiviso lo spogliatoio con l’attuale tecnico. Kakà ha analizzato le doti caratteriali e la determinazione che stanno facendo la fortuna di Gattuso in questa nuova veste da allenatore:

«Quello del tecnico è un lavoro difficile. Adesso Rino da allenatore sta facendo veramente bene, ha un carattere molto speciale, è uno che vuole vincere sempre e mi fa piacere che riesca ad esprimersi al meglio».

Una mentalità vincente radicata nel DNA dell’ex mediano, capace oggi di trasmettere grinta e coesione a un gruppo intero.

L’amicizia e il tifo speciale di Kakà per la Lazio di Gattuso

Il legame indissolubile nato sui campi di Milanello resiste intatto al passare degli anni e delle carriere. A suggellare il momento d’oro vissuto dai biancocelesti arrivano le parole affettuose e di incoronazione definitiva pronunciate da Ricardo Kakà nei confronti del collega:

«Un grandissimo amico, io tifo sempre per i miei amici e sono contentissimo».

Una benedizione di alto profilo che carica ulteriormente l’ambiente biancoceleste e certifica la stima incondizionata di una leggenda mondiale del pallone verso l’opera di Gattuso, proiettato sempre più a stupire tutti in questo avvincente campionato.