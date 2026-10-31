Pancaro: «Questa Lazio è super ma deve fare attenzione. Non deve però sottovalutare il Cagliari» – Lazio News 24

Giuseppe Pancaro, ex terzino di Lazio e Cagliari, ha parlato in vista della sfida tra le due formazioni in programma domani allo stadio Olimpico. Le dichiarazioni

L’avvio di campionato travolgente della formazione biancoceleste continua a incantare addetti ai lavori e grandi ex del passato. Intervistato da La Nuova Sardegna il doppio ex Pippo Pancaro ha analizzato il momento d’oro vissuto dalla truppa allenata da Gennaro Gattuso, evidenziando come la squadra capitolina sia diventata una delle realtà più temibili dell’intero panorama calcistico italiano:

«Affrontare la Lazio in questo momento toglie il sonno un po’ a tutti gli allenatori. Sembra un rullo compressore e non penso che possa commettere l’errore di sottovalutare il Cagliari».

Una vera e propria sentenza che certifica lo straordinario lavoro svolto dal tecnico calabrese nel compattare il gruppo e trasformarlo in una macchina da punti spietata.

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L’avvertimento di Pancaro alla Lazio per non snobbare il Cagliari

Nonostante il netto divario di forma e la spinta dell’Olimpico, l’ex difensore biancoceleste raccomanda alla squadra biancoceleste di tenere la guardia altissima prima del fischio d’inizio della decima giornata. Per Pancaro, il match contro la compagine guidata da Fabio Pisacane nasconde insidie da non prendere alla leggera:

«Lazio super favorita, ma nel calcio mai dire mai. Il pronostico è dalla parte dei biancocelesti ma tutte le partite le devi vincere sul campo. Attenzione: si è visto con la Roma che il Cagliari può mettere in difficoltà chiunque».

L’approccio mentale sarà dunque la chiave di volta per evitare passi falsi casalinghi nel percorso di testa.