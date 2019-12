Juventus, tutto ok per Sarri: recuperano Szczesny e Alex Sandro

Juventus, allarme rientrato sia per Szczesny che per Alex Sandro. Entrambi infatti saranno a disposizione per il match di domenica

Buone notizie in casa Juventus e soprattutto per mister Sarri in vista della Supercoppa in programma il 22 dicembre alle 17:45 a Riad.

Se infatti già ieri la presenza di Szczesny era cosa sicura oggi lo è anche quella di Alex Sandro. O meglio come riporta Tuttosport.com il brasiliano, uscito contro la Sampdoria per un problema muscolare, non è a rischio per il match. Non è detto invece che giochi titolare dal primo minuto.