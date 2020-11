Juventus, Pirlo: «Lazio ad alti livelli, gara entusiasmante. Staremo attenti a Milinkovic»

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha presentato la sfida di domani a Jtv.

L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha parlato a Juventus TV presentando la gara di domani contro la Lazio in programma allo stadio Olimpico alle 12.30.

«Sarà sicuramente una bella partita perchè queste sono partite belle da giocare. Domani è una partita difficile contro una grande squadra, che l’ha dimostrato in questi ultimi anni, la Lazio è sempre stata ad alti livelli quindi sarà una partita difficile da giocare, ma entusiasmante. Noi abbiamo immaginato la partita con il loro classico 3-5-2 con la difesa molto accorta e loro sono molto bravi nelle ripartenza, perché si chiudono bene dietro e poi cercano di ripartire soprattutto con i due attaccanti e Milinkovic Savic. Dovremo fare una partita attenta e sbagliare poco tecnicamente in mezzo al campo per non dare spazio ai loro contropiedi»