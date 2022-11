Juventus, Paredes e Mckennie in campo con la Lazio? Le ultime

In casa Juventus si torna a lavorare dopo la vittoria di ieri sera contro l’Inter: le ultime sulle condizioni degli infortunati

In casa Juventus si torna a lavorare dopo la vittoria di ieri sera contro l’Inter. Le notizie arrivano da Paredes e Mckennie.

«Il gruppo si è dunque ritrovato in mattinata: come sempre, seduta di scarico per chi ha giocato ieri, esercitazioni sul possesso palla, sviluppo della manovra e partitina finale per il resto del gruppo. Si sono allenati parzialmente con la squadra Paredes e McKennie», questo il comunicato dei bianconeri. Resta da capire se i due torneranno disponibili nel match contro la Lazio, in programma il 13 novembre.