Juventus, le parole di Fabio Paratici in vista dell’importante gara di sabato contro la Lazio di Inzaghi

Sale la febbre per il match di sabato tra Lazio e Juventus in programma allo stadio Olimpico alle 20:45. Il ds dei bianconeri Fabio Paratici ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai microfoni di Sky Sport.

«La Lazio lavora benissimo ormai da tanti anni. Sabato sarà una bella partita, contro una compagine offensiva; noi siamo pronti e abituati ad affrontare questo tipo di gare».