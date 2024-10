Juventus-Lazio story, nel 2017 l’ultimo successo dei biancocelesti a Torino nel segno di Immobile

Juventus Lazio story, ripercorriamo le emozioni più belle della partita vinta dalla squadra allenata da Simone Inzaghi a Torino nel 2017

Archiviata la sosta della Nazionale di Spalletti, domani torna in campo la Lazio nella difficile trasferta di Torino contro la Juventus di Motta. Il match contro i bianconeri è stato da sempre iconico e spettacolare, con i biancocelesti che si sono ritagliati negli anni molte soddisfazioni anche sotto la Mole in casa della Signora. Uno di questi Juventus Lazio story che andiamo ad analizzare ora è del 2017, con la Lazio allenata a quel tempo da Simone Inzaghi, che riuscì a battere la Juventus allenata da Allegri in un match che terminò 1-2 caratterizzato anche da un rigore sbagliato dai bianconeri con Dybala

A decidere la partita fu una strepitosa doppietta di Ciro Immobile, il quale la prima rete la realizzò di destro mentre la seconda su calcio di rigore non dando alcun scampo a Buffon, inutile poi il gol dei bianconeri con Douglas Costa.