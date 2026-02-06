Juventus Lazio, buone notizie per Maurizio Sarri! Il tecnico ritrova Alessio Romagnoli a tempo pieno. Le ultime novità che fanno ben sperare

Alessio Romagnoli torna a disposizione per Maurizio Sarri in vista della sfida contro la Juventus in programma l’8 febbraio alle 20:45 presso l’Allianz Stadium. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il difensore biancoceleste ha finalmente completato il recupero e ieri si è allenato a tempo pieno con il gruppo, una notizia che solleva non poco l’umore in casa Lazio.

Romagnoli Lazio, Sarri non ha alternative

Con la situazione che si stava complicando, Sarri non ha altra scelta che schierare Romagnoli contro la Juventus. La sua presenza nella difesa biancoceleste è fondamentale, soprattutto considerando la difficoltà del match in programma. Il tecnico ha sempre sottolineato l’importanza del ragazzo e l’assenza si sarebbe fatta sentire. La sua condizione fisica sembra essere finalmente ottimale, il che permette al mister di fare affidamento sul difensore.

Lotito non mette veti su Romagnoli

Un altro aspetto importante della situazione riguarda la posizione di Claudio Lotito. Nonostante le voci di una possibile separazione tra il giocatore e la Lazio in estate, il presidente non ha messo alcun veto alla presenza di Romagnoli in campo. Un cambio di rotta rispetto ad altre circostanze in cui, forse, avrebbe potuto optare per una gestione diversa del difensore sottolinea il quotidiano. La scelta di non ostacolare il suo impiego è un segno positivo per l’equilibrio all’interno del club!

