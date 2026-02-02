Verso Juventus Lazio, si accosta il match! I precedenti tra le squadre: i dati

Verso Juventus Lazio, è sempre più vicino il match del weekend! Ecco i precedenti nel dettaglio tra le compagini: cosa emerge

L’8 febbraio alle ore 20:45 andrà in scena Juventus Lazio all’Allianz Stadium, una sfida che mette di fronte due protagoniste storiche della Serie A. In attesa del fischio d’inizio, l’analisi dei precedenti racconta una partita tradizionalmente complicata per i biancocelesti quando si gioca a Torino, con numeri che pendono nettamente dalla parte dei bianconeri.

Juventus Lazio: i precedenti di Serie A a Torino

Guardando esclusivamente alle gare di Serie A disputate a Torino, il bilancio è chiaro: 81 partite, con 9 vittorie della Lazio, 19 pareggi e 53 successi della Juventus. L’ultima affermazione biancoceleste in trasferta risale all’ottobre 2017, quando la Lazio si impose per 1-2. Da allora, il campo bianconero è rimasto tabù, con l’ultimo pareggio datato maggio 2022 (2-2) e la più recente sconfitta per i capitolini arrivata nell’ottobre 2024 (1-0).

Juventus Lazio: gol, statistiche e capocannoniere della sfida

I numeri sui gol confermano il trend sfavorevole: a Torino la Lazio ha realizzato 79 reti, contro le 179 messe a segno dalla Juventus. Considerando invece i precedenti complessivi tra le due squadre in tutte le competizioni, le sfide totali sono 197, con 100 vittorie juventine, 50 successi laziali e 47 pareggi. Sul fronte realizzativo globale, i biancocelesti hanno segnato 216 gol, mentre i bianconeri sono saliti a 335. Il miglior marcatore della storia della sfida resta Alessandro Del Piero, autore di 14 reti contro la Lazio.

Juventus Lazio: risultati simbolo e record storici

Tra i risultati più emblematici spiccano le due vittorie esterne più larghe della Lazio in Serie A a Torino, entrambe per 0-3 (1964 e 1995). Sul fronte opposto, la Juventus ha firmato il massimo scarto con il 6-1, ripetuto in tre occasioni storiche (1935, 1937 e 1959). Dati che fotografano una rivalità lunga decenni, in cui il fattore campo ha spesso fatto la differenza.

