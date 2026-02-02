Connect with us

News

Verso Juventus Lazio, si accosta il match! I precedenti tra le squadre: i dati

Published

1 ora ago

on

By

Sarri
Cm Reggio Emilia 14/09/2025 - campionato di calcio serie A / Sassuolo-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Verso Juventus Lazio, è sempre più vicino il match del weekend! Ecco i precedenti nel dettaglio tra le compagini: cosa emerge

L’8 febbraio alle ore 20:45 andrà in scena Juventus Lazio all’Allianz Stadium, una sfida che mette di fronte due protagoniste storiche della Serie A. In attesa del fischio d’inizio, l’analisi dei precedenti racconta una partita tradizionalmente complicata per i biancocelesti quando si gioca a Torino, con numeri che pendono nettamente dalla parte dei bianconeri.

Juventus Lazio: i precedenti di Serie A a Torino

Guardando esclusivamente alle gare di Serie A disputate a Torino, il bilancio è chiaro: 81 partite, con 9 vittorie della Lazio, 19 pareggi e 53 successi della Juventus. L’ultima affermazione biancoceleste in trasferta risale all’ottobre 2017, quando la Lazio si impose per 1-2. Da allora, il campo bianconero è rimasto tabù, con l’ultimo pareggio datato maggio 2022 (2-2) e la più recente sconfitta per i capitolini arrivata nell’ottobre 2024 (1-0).

Juventus Lazio: gol, statistiche e capocannoniere della sfida

I numeri sui gol confermano il trend sfavorevole: a Torino la Lazio ha realizzato 79 reti, contro le 179 messe a segno dalla Juventus. Considerando invece i precedenti complessivi tra le due squadre in tutte le competizioni, le sfide totali sono 197, con 100 vittorie juventine, 50 successi laziali e 47 pareggi. Sul fronte realizzativo globale, i biancocelesti hanno segnato 216 gol, mentre i bianconeri sono saliti a 335. Il miglior marcatore della storia della sfida resta Alessandro Del Piero, autore di 14 reti contro la Lazio.

Juventus Lazio: risultati simbolo e record storici

Tra i risultati più emblematici spiccano le due vittorie esterne più larghe della Lazio in Serie A a Torino, entrambe per 0-3 (1964 e 1995). Sul fronte opposto, la Juventus ha firmato il massimo scarto con il 6-1, ripetuto in tre occasioni storiche (1935, 1937 e 1959). Dati che fotografano una rivalità lunga decenni, in cui il fattore campo ha spesso fatto la differenza.

LEGGI ANCHE: Frattesi Lazio, Riso conferma il tentativo biancoceleste: perché l’affare non è decollato

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×