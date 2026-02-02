Frattesi Lazio, Riso conferma il tentativo biancoceleste: perché l’affare non è decollato

Frattesi Lazio, l’agente del centrocampista nerazzurro svela i dettagli sulla trattativa intavolata dai capitolini per l’ex Sassuolo

Il nome di Davide Frattesi è stato uno dei più caldi nelle ultime ore del mercato invernale, soprattutto in orbita Lazio. Un interesse reale, concreto, che però non si è mai trasformato in una trattativa avanzata fino alla chiusura. A fare chiarezza definitiva è stato Giuseppe Riso, agente del centrocampista dell’Inter, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ricostruendo i retroscena di un’operazione che avrebbe potuto cambiare gli equilibri del centrocampo biancoceleste.

La Lazio ha provato a inserirsi, sondando la disponibilità del club nerazzurro e del giocatore, ma si è trovata di fronte a una serie di incastri mai andati a buon fine. Il risultato finale è stato un “no” secco, maturato più per esigenze strutturali dell’Inter che per una bocciatura del progetto tecnico laziale.

Frattesi Lazio, l’ammissione dell’agente sul pressing biancoceleste

Nel suo intervento, Giuseppe Riso ha confermato senza ambiguità l’interesse del club di Claudio Lotito, chiarendo che non si è trattato di una semplice voce di mercato. La Lazio ha valutato seriamente Frattesi come rinforzo di spessore per la mediana, soprattutto in vista della seconda parte di stagione.

Le parole dell’agente sono state nette: «L’interessamento della Lazio? C’è stato». Una frase che certifica come i biancocelesti abbiano provato a capire la fattibilità dell’operazione, pur consapevoli delle difficoltà legate alla posizione dell’Inter e al valore strategico del giocatore.

Frattesi Lazio, l’incastro mancato con il Liverpool

Il vero ostacolo all’operazione non è però arrivato direttamente dalla Lazio. Come spiegato da Riso, tutto era legato a un possibile movimento in entrata per l’Inter, che avrebbe liberato spazio a centrocampo. Il nome chiave era quello di Curtis Jones, centrocampista del Liverpool.

Il mancato via libera del club inglese ha fatto saltare l’intero domino. Senza un sostituto pronto, l’Inter ha immediatamente bloccato ogni discorso in uscita, chiudendo la porta anche alla Lazio. Una dinamica di mercato confermata dall’agente, che ha sottolineato come la trattativa si sia arenata proprio su questo punto.

Frattesi Lazio, la posizione definitiva dell’Inter

A rendere definitiva la scelta è stata la volontà della dirigenza nerazzurra, rappresentata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. Anche alla luce degli infortuni di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, l’Inter ha ritenuto Frattesi una pedina indispensabile per la corsa ai propri obiettivi stagionali.

Riso ha riportato fedelmente la linea del club: «L’Inter non vuole fare a meno di Frattesi in questo momento, non ha voluto andare avanti». Una chiusura che ha spento definitivamente le speranze della Lazio.

Il club biancoceleste incassa il rifiuto ma resta vigile: il nome di Frattesi rimane sul taccuino per il futuro. Per ora, però, il presente parla chiaro: il centrocampista resta all’Inter, mentre la Lazio dovrà guardare altrove per rinforzare la propria mediana.

LEGGI ANCHE: Kovac arriva alla Lazio: è ufficiale il nuovo rinforzo per la difesa