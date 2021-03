Nicolò Fagioli potrebbe fare il suo esordio dal primo minuto contro la Lazio: ecco le ultime verso la gara contro la Lazio

Juventus-Lazio potrebbe segnare un’altra svolta nella giovane carriera di Nicolò Fagioli. L’assenza di Bentancur causa Covid e le condizioni non proprio ottimali di McKennie potrebbero orientare Pirlo a schierare il classe 2001 dal primo minuto contro la Lazio.

Fagioli ha già esordito in Serie A ma ora potrebbe aggiungere al suo curriculum la prima presenza da titolare in Serie A in una gara importante e delicata come è quella con la Lazio.