Juventus Lazio, Pedro domani raggiungerà un traguardo degno di nota! Ecco di che si tratta

Juventus Lazio, domani è una giornata importante per la carriera calcistica di Pedro! Un traguardo è sullo sfondo: il punto della situazione

Domani, 8 febbraio, alle 20:45 presso l’Allianz Stadium, la sfida tra Juventus e Lazio segnerà un traguardo importante per Pedro. Il giocatore spagnolo raggiungerà infatti la sua 150ª partita di Serie A con la maglia biancoceleste, un traguardo che testimonia la sua lunga e costante carriera nel campionato italiano!

Pedro Lazio, una carriera da record

Un aspetto significativo di questo traguardo è che tutte le 150 partite di Pedro in Serie A sono arrivate dopo aver compiuto i 34 anni, un’età in cui molti giocatori vedono la loro carriera in declino. Pedro, invece, continua a dimostrarsi un punto di riferimento per la Lazio, mantenendo alti livelli di prestazione. Solo tre altri stranieri, nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), sono riusciti a giocare così tante gare dopo aver superato questa età: Javier Zanetti (227 partite), Samir Handanovic (161 partite) e Rodrigo Palacio (153 partite).

Pedro Lazio, una stagione da protagonista

Questa statistica non solo evidenzia la longevità e la qualità del giocatore, ma sottolinea anche il suo impatto fondamentale nella squadra di Maurizio Sarri. La sua esperienza e la sua capacità di fare la differenza sono ancora cruciali per la Lazio e la sua presenza in campo continuerà a essere determinante per il finale di stagione.

