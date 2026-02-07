Mercato Lazio, Rovella e Tavares non si toccano! La rivelazione di Fabiani

Mercato Lazio, il d.s. dei biancocelesti Angelo Fabiani ha parlato delle offerte ricevute per vari giocatori come Nicolò Rovella e Nuno Tavares

Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha recentemente fatto un bilancio delle operazioni di mercato della squadra, in particolare concentrandosi sulle uscite di gennaio. Durante la conferenza stampa di ieri Fabiani ha parlato delle scelte che hanno caratterizzato la sessione invernale, con un focus sulle cessioni di alcuni giocatori chiave.

Mercato Lazio, da Castellanos a Guendouzi

Il calciomercato invernale della Lazio ha visto dei volti importanti salutare il club. Tra le cessioni più rilevanti spiccano quelle di Matteo Guendouzi e Valentin Castellanos, due giocatori che hanno lasciato un segno nella squadra. Il direttore sportivo Fabiani ha sottolineato che le uscite sono state inevitabili data la volontà manifestata dai due.

Altri giocatori con richieste di mercato

Oltre ai trasferimenti di Guendouzi e Castellanos, altri calciatori della rosa hanno ricevuto richieste da diversi club. Tra i nomi più discussi, ci sono stati Nuno Tavares, Nicolò Rovella e Tijjani Noslin. Nonostante le voci di mercato, Fabiani ha chiarito che la Lazio ha lavorato per mantenere questi giocatori, rifiutando offerte che non ritenevano adeguate alle esigenze del club.

La volontà della Lazio è stata quella di non indebolire la squadra, considerando anche l’importanza di questi giocatori nel progetto tecnico di Maurizio Sarri.

La strategia di mercato della Lazio

Fabiani ha spiegato che, sebbene ci fossero molte richieste per i giocatori in questione, la volontà della Lazio era quella di non cedere alla tentazione di rinforzare altre squadre, mantenendo il nucleo compatto e concentrato sugli obiettivi stagionali. La strategia di mercato, dunque, è stata chiara: puntare sulla crescita del gruppo evitando altre cessioni e valorizzando dei giovani.

