Juventus Lazio, un osservatore speciale sarà allo Stadium per monitorare Romagnoli! Le ultime
Juventus Lazio, una partita dal grande calibro! Domani gli occhi saranno rivolti anche su Alessio Romagnoli: le ultimissime
Il match tra Juventus e Lazio, che andrà in scena domani 8 febbraio alle 20:45 presso l’Allianz Stadium, non sarà solo una sfida importante per la Serie A, ma anche un’occasione per il Commissario tecnico della Nazionale italiana, Rino Gattuso, per monitorare alcuni calciatori in vista delle prossime partite dei playoff di marzo!
Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira su X, Gattuso sarà infatti presente a Torino per osservare Manuel Locatelli, Fabio Miretti, Andrea Cambiaso e Alessio Romagnoli, quattro giocatori che potrebbero essere convocati per la Nazionale. Un’opportunità importante per questi calciatori di mettersi in mostra e convincere il Ct azzurro a inserirli nella lista per le sfide cruciali in programma!
QUOTE JUVE LAZIO – La Juve ospita la Lazio dell’ ex Maurizio Sarri: entrambe le squadre puntano alla vittoria per provare a dare continuità al proprio percorso.
La giocata SEGNA GOL TEAM CASA (la Juve fa almeno un gol) è a quota 8.00 su SNAI.
La stessa giocata è quotata 1.02 su Goldbet e Lottomatica.
