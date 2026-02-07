Pastore: «L’era Lotito giunge al termine in caso di nuovi compratori. Sarri? Dico questo»

Giuseppe Pastore, noto giornalista, ha analizzato telefonicamente con Calcionews24 il momento attuale vissuto dalla Lazio

La Lazio non sta vivendo un momento in questa stagione tribolata, dove le tensioni tra la proprietà e la tifoseria biancoceleste non accennano a placarsi. Della formazione di Sarri ha parlato Giuseppe Pastore in esclusiva con Calcionews24:

Analizzando invece il momento in casa Lazio ti faccio una domanda molto diretta: credi che l’era Lotito sia giunta al termine?

«L’era Lotito può giungere al termine se arriva qualcuno con dei soldi e compra la Lazio. Ogni tifoso e ogni addetto ai lavori ha la sua visione ma non conta nulla se non arriva qualcuno a porre fine a questa era. Poi è evidente che c’è mancanza di entusiasmo, mancanza di fiducia, mancanza di ambizione. Sono cose che si vedono da anni e si sono ulteriormente inasprite in questa stagione. Però protestare, scendere in piazza aumenta le frizioni sicuramente ma non porta nuova gente ad interessarsi alla Lazio. Questo è un po’ il paradosso del calcio di oggi in cui molti presidenti vorrebbero anche vendere, penso a Cairo col Torino, ma non siamo in un periodo in cui c’è la fila fuori per comprare i club. Io sono di Bari, ho una squadra che vive una stagione più che mediocre, una proprietà come i De Laurentiis che non hanno neanche tutto questo trasporto… Magari arrivasse qualcuno. E quindi è questa la questione. Certo anche Lotito dovrebbe avere un po’ più di sentimento però a tutto c’è un limite. Vedere Sarri e diversi giocatori essere sotto sotto contro la società è un qualcosa che deve far riflettere e fa riflettere. Non ho nulla da dire ai tifosi della Lazio che protestano perché la situazione è molto chiara ed è comprensibile. C’è da sperare che passi presto. Da un lato non si può pensare che Lotito finalmente, colto da un raptus di generosità, si rimetta ad investire ma dall’altro non è semplice far passare di mano una squadra di calcio».

