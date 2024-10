Juventus-Lazio, le probabili scelte di Thiago Motta e Baroni: le ultime

Juventus Lazio, alla vigilia della partita dello Stadium ecco quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori

Archiviata la sosta delle Nazionali, la serie A torna in scena in questo weekend con il super match dello Stadium tra la Juventus di Thiago Motta e la Lazio lanciatissima di mister Baroni, con l’intento per entrambe di centrare un risultato positivo. Alla vigilia della delicata sfida che precede anche le coppe europee per biancocelesti e bianconeri, queste dovrebbero essere le probabili scelte dei due allenatori

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cabal; Thuram, Locatelli; Cambiaso, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Vecino, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.