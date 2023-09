Juventus-Lazio, le probabili formazioni della partita di sabato

Juventus-Lazio, a pochi giorni dalla supersfida dello Stadium queste le possibili scelte da parte di Sarri e Allegri

A pochi giorni dalla supersfida tra Juventus-Lazio che vale molto per entrambe, in particolare per i biancocelesti che cercano la conferma dopo il Napoli, queste le probabili scelte di Sarri e Allegri

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri