Juventus Lazio, le pagelle dei quotidiani: Milinkovic svagato, il migliore è Pedro

Nella brutta sconfitta della Lazio con la Juventus spicca la brutta prova di Milinkovic: le pagelle dei quotidiani sportivi e non

La Lazio cade a Torino contro la Juventus nell’ultima gara prima della sosta per il Mondiale in Qatar. Male Milinkovic, il migliore è Pedro. Buona la prova di Romero. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi e non:

CORRIERE DELLO SPORT

Provedel 5; Hysaj 5.5, Gila 5, Casale 5.5, Romagnoli 5.5, Marusic 6; Milinkovic 5, Marcos Antonio SV, Cataldi 5, Vecino 6, Basic 6, Luis Alberto 6; Romero 6, Cancellieri 5.5, Felipe Anderson 5, Pedro 5.5; Sarri 5.

GAZZETTA DELLO SPORT

Provedel 5; Hysaj 5, Gila 5, Casale 5.5, Romagnoli 5, Marusic 5.5; Milinkovic 5, Marcos Antonio 5, Cataldi 5, Vecino 5.5, Basic 5.5, Luis Alberto 5; Romero 5.5, Cancellieri 5, Felipe Anderson 6, Pedro 6; Sarri 5.

TUTTOSPORT

Provedel 6; Hysaj 5, Gila 5.5, Casale 5, Romagnoli 5, Marusic 5; Milinkovic 5, Marcos Antonio SV, Cataldi 5.5, Vecino 5.5, Basic 5.5, Luis Alberto 5.5; Romero 6, Cancellieri 5.5, Felipe Anderson 6, Pedro 6; Sarri 5.

IL MESSAGGERO

Provedel 4.5; Hysaj 6, Gila 5.5, Casale 5, Romagnoli 5, Marusic 6; Milinkovic 5, Marcos Antonio SV, Cataldi 6, Vecino 6, Basic 5.5, Luis Alberto 5.5; Romero 6, Cancellieri 5.5, Felipe Anderson 5, Pedro 6.5; Sarri 5.5.