Juventus-Lazio, Immobile freme: dal primo minuto a Torino?

Ciro Immobile è pienamente recuperato dall’infortunio alla coscia: salgono le chance di titolarità contro la Juventus domani sera

Arrivano segnali incoraggianti da Ciro Immobile in vista del big match di domani sera tra Juventus e Lazio, ultimo prima della sosta per il Mondiale in Qatar. Come riferito dal Corriere dello Sport, l’attaccante ha svolto ieri un ottimo allenamento trovando anche il gol in partitella.

Le chance di titolarità sono aumentate anche se Sarri valuterà la situazione fino all’ultimo. Possibile l’impiego per un’ora di partita con l’ingresso di uno tra Cancellieri e Romero nell’ultima mezzora di gara. Ciro è pronto a tornare.