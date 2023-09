Juventus-Lazio, i tifosi biancocelesti invaderanno lo Stadium: il dato dei biglietti

Juventus-Lazio, i biancocelesti in vista della supersfida con i bianconeri non resteranno soli: ecco il dato dei biglietti venduti

Archiviata la sosta per la Nazionale con gli impegni della squadra di Spalletti, la Lazio tornerà in campo e affronterà prima del match di Champions la Juventus. Per il match di sabato pomeriggio gli uomini di Sarri non resteranno soli, i tifosi biancocelesti hanno risposto presenti i biglietti per il settore ospiti sono stati polverizzati con 1000 tagliandi esauriti in poche ore.

I tagliandi rimasti sono solo 500, ma in poco tempo vista l’importanza della gara saranno totalmente esauriti.