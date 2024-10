Juventus-Lazio, i precedenti della sfida di sabato dello Stadium

Juventus-Lazio, a pochi giorni dalla supersfida dello Stadium ripercorriamo tutti i numeri relativi ai precedenti tra le due formazioni

Finalmente ci siamo l’attesa sta per finire, ancora pochissimi giorni e torna in campo la Lazio che dovrà vedersela nella insidiosa trasferta di Torino contro la Juventus di Motta, la quale arriva al match in totale emergenza. Il match di sabato, che precede i test europei per entrambe le compagini sarà il 161° e il bilancio è nettamente in favore dei bianconeri.

I numeri infatti recitano esattamente quanto segue: 86 successi bianconeri, 38 pareggi e 36 successi laziali. A Torino nello specifico sarà l’incrocio numero 81 e il bilancio è di 52 affermazioni bianconere, 19 pareggi e 9 vittorie delle aquile