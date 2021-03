Dopo il check del VAR per un tocco di mano di Hoedt in Juventus Lazio, l’arbitro non ha assegnato il calcio di rigore

Una partita ricca di emozioni quella tra Juventus e Lazio. Dopo che i biancocelesti sono andati in vantaggio con Correa nel primo quarto d’ora, si sono susseguite diverse occasioni da una parte e dall’altra.

In una di queste, Wesley Hoedt ha colpito il pallone con la mano in area di rigore dopo un rimpallo. Tuttavia, dopo aver atteso il check del VAR, l’arbitro non ha concesso il tiro dal dischetto per la Juve, tra le proteste dei giocatori e dello staff bianconero.