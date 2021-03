Juventus Lazio, Giannichedda: «Le due squadre non possono sbagliare»

Il doppio ex di Juventus e Lazio, Giuliano Giannichedda, ha parlato di Nicolò Fagioli. Le parole dell’ex centrocampista

Giuliano Giannichedda, ai microfoni di Radio Bianconera, parla di Nicolò Fagioli probabile titolare in Juve-Lazio.

FAGIOLI – «Ha dimostrato di essere un buon calciatore, un ottimo elemento, giovane. I giovani devono fare esperienza, se non gioca mai non si può sapere se è pronto. Sono scelte che può fare solo Pirlo che li vede allenarsi tutti i giorni, per quanto mi riguarda secondo me è forte ed è pronto».

JUVE LAZIO – «Sarà sicuramente una partita difficile e spero bella. Sono due squadre che giocano bene, la Juve non può più perdere punti e la Lazio deve stare attenta perché le prime quattro corrono. Sarà una partita interessante per entrambe e da non sbagliare».