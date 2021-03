Juventus, le novità dall’allenamento odierno in vista della Lazio

Le ultime sull’allenamento odierno della Juventus all’indomani della vittoria contro lo Spezia. Sabato il match contro la Lazio

La Juve si è allenata questa mattina alla Continassa e la sessione, come sempre accade il giorno del post gara, è stata differenziata: scarico per coloro che hanno giocato ieri sera, lavoro fisico ed esercitazioni tecnico-tattiche per la restante parte del gruppo.

Matthijs de Ligt si è sottoposto in mattinata agli esami al J Medical, che hanno escluso lesioni muscolari. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Controlli nella clinica anche per Radu Dragusin e Weston McKennie, riscattato ufficialmente dallo Schalke 04 a fronte di un corrispettivo di 18,5 milioni di euro pagabile in tre anni.