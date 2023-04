Juventus-Inter: arrivano le sanzioni del Giudice Sportivo

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo il caos del finale di gara tra Juventus e Inter

Si parlerà ancora di Juventus Inter, soprattutto per il finale di gara molto acceso tra alcuni dei protagonisti.

Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo, per quanto riguarda tre giocatori coinvolti nel finale confuso: 3 giornate di squalifica + 10000 euro di multa per Cuadrado, 1 giornata di squalifica + 10000 di ammenda per Samir Handanovic, 1 sola giornata di squalifica per Romelu Lukaku.