Termina 1-0 per la Juventus la sfida delle ore 18 allo Stadium, con la formazione di Allegri che sale in classifica a quota 29, mentre la formazione di Italiano resta ferma a quota 24 punti in classifica. A decidere il match è Rabiot al 34′ del primo tempo.