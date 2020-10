Juventus, 10 giorni alla sfida con la Lazio: recuperati de Ligt e Chiellini

La Juventus recupera pedine per le sfide con Spezia, Ferencvaros e Lazio…

Se a Formello la situazione d’emergenza è una scheggia impazzita che già si sta facendo sentire sui risultati della squadra e che preoccupa in vista delle prossime trasferte con Torino e Zenit San Pietroburgo, a Torino sponda bianconera la Vecchia Signora continua a recuperare pedine importanti. L’8 novembre, infatti, è in programma Lazio-Juventus all’Olimpico di Roma, quando sarà disponibile un tuttavia ancora positivo Cristiano Ronaldo. Nel frattempo, in procinto di tornare in campo c’è il centrale difensivo de Ligt, con Bonucci che – non al meglio – dovrebbe rifiatare nel weekend in Liguria per poi tornare pienamente a disposizione. Non basta: quest’oggi in gruppo si è rivisto Chiellini, la difesa di Andrea Pirlo dunque potrebbe essere al completo già dalla prossima settimana. La Lazio spera di poter affrontare i bianconeri alla pari, recuperando quasi tutti i calciatori che non sono neppure partiti per Bruges.