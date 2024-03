Juve, tegola per Allegri in vista della Lazio: senza tre titolari all’Olimpico. Gli ultimi aggiornamenti in vista della sfida

La Juve, nel doppio confronto tra Serie A e Coppa Italia è la prima sfida del nuovo tecnico della Lazio, Tudor. Allegri dovrà fare i conti con gli assenti: la squalifica di Vlahovic lo costringerà a rientrare solo per la semifinale di andata, mentre in campionato il tecnico dovrà ricorrere a Kean.

Il classe 2000, infatti, è l’unico attaccante a sua disposizione dopo l’infortunio accusato da Milik, che lo terrà fuori anche in vista dell’impegno di coppa. In miglioramento sono, invece, le condizioni del giovane Alcaraz il suo impiego per la prossima sfida sarebbe da escludere, ma secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, potrebbe far ritorno tra i convocati per la seconda delle due sfide contro i biancocelesti.