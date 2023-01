Juve penalizzata, Sarri: «Da noi nessuno ne parla, andavo male in diritto»

Nella conferenza stampa pre-partita, il tecnico capitolino si è espresso anche sulla situazione della Juve. Ecco le sue parole

PAROLE– «Non pensiamo a questo, non dobbiamo porci l’attenzione. Ieri sera ho visto due squadre molto molto forti, la situazione rimane la stessa.. Giusta la penalizzazione a campionato in corso? La materia in cui andavo peggio a scuola era diritto, quindi non glielo so dire. Obiettivo è dare il 100%, non ne abbiamo altri. Della Juve non ho sentito nessun commento da parte di nessuno dei 25, penso sia totalmente ininfluente»

