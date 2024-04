Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: manita dell’Under 18. Solo vittorie per le giovani aquile

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica i risultati del weekend del Settore giovanile.

I RISULTATI DEL WEEKEND– «L’ultimo weekend del mese di Aprile si conclude in positivo per le giovani aquile biancocelesti. Le tre squadra agonistiche impegnate tra sabato 27 e domenica 28 Aprile hanno fatto en plein, conquistando tre vittorie su tre.

L’Under 18 di Francesco Punzi si aggiudica la sfida casalinga del ‘Green Club’ contro la Sampdoria per 5 a 1. Entrano nel tabellino dei marcatori Marinaj, Serra, Ferrari, Plutnik e Proromo. Le aquile classe 2006 si prendono una vittoria importante che gli permette di volare al quinto posto della classifica. Mercoledì è in programma il turno infrasettimanale, i biancocelesti fanno visita alla Fiorentina. Mancano cinque giornate dalla conclusione della Regular Season, i ragazzi di mister Punzi devono difendere la zona playoff.

Le aquile di Marco Alboni concludono la Regular Season con la vittoria. La Lazio espugna il campo dell’Ascoli 1-3. Mettono la firma sul match Chiucchiuini e Canali, è doppietta per quest’ultimo. La Lazio Under 17 termina il campionato al quarto posto della classifica a pari punti con il Frosinone, ma non basta per staccare il pass per i playoff. I gialloblu hanno gli scontri diretti a favore e solo loro a disputare la Post Season. Ai ragazzi classe 2007 rimane solo tanto amaro in bocca.

Continua a volare l’Under 16 di Gianluca Procopio. La Lazio batte l’Empoli capolista 0-1. La sfida in toscana la decide il solito Reita, con il suo 15° gol stagionale. I biancocelesti classe 2008 concludono la Regular Season con il sorriso e con il terzo posto della classifica. La Lazio accede agli ottavi di finale della categoria, in programma il 12 e il 19 maggio, in attesa di scoprire il prossimo avversario.

Dal prossimo weekend inizia le finali per i ragazzi di Tommaso Rocchi impegnati sia nei quarti di finale del campionato Under 14 Regionali Eccellenza, che nella Fase Interregionale del campionato nazionale Under 14 Pro.

Tutti i risultati nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 29^ Giornata

LAZIO-SAMPDORIA 5-1

Marcatori: 19’pt Marinaj (L), 30’pt Serra (L), 23’st Ferrari (L), 32’st Plutnik (L), 40’st Proromo (L), 45’st+1’ Balzano (S)

LAZIO: Bosi, Ferrari, Ercoli (30’st Milano), Barone, Bordoni, Silvestri, Bigotti (30’st Ilas), Farcomeni, Marinaj (26’st Serra). Gelli (40’st Proromo), Cuzzarella (30’st Plutnik).

A disp.: Gagliano (GK), Battisti, Di Venosa, Iorio.

All.: Punzi.

SAMPDORIA: Parodi, Pelessa (16’st Sala), Islam, Freccero, Sinatra, Melani, Camiciottoli (1’st Dacourt), De Crescenzo, Portaccio (1’st Balzano), Giolfo (37’st Panariello), Malaj ( 37’st Traverso).

A disp.:Vasic (GK), Sciaccalunga F., Sciaccalunga G., Rossello.

All.: Franҁa

Under 17 Nazionali -26^ Giornata

ASCOLI-LAZIO 1-3

Marcatori: 21’pt Chiucchiuini (L), 33’pt, 22’st Canali (L), 38’st Boccitto (A)

ASCOLI: Zagaglia, Eulisi, Flaminio, Russo, Ledesma, Di Filippo, Pellino (36’st Mascaretti J.), Barraco (13’st Cenciarelli), Tatoscevitz (13’st Calvaresi), De Witt, Di Leo (36’st Boccitto).

A disp.: Gabriele (GK), Mascaretti F., Cipollini, Cicconi, Amadio.

All.: Giorgi.

LAZIO: Mazzù, Mocci (36’st Muzi), Trifelli, Pernaselci, Di Bartolomeo (36’st Curzi), Nebuloso, Canali (36’st Lauri), Chiucchiuini (26’st Napolitano), Fitto (10’st Polito), Fazio (26’st Mazzara), Santagostino (36’st Cangemi).

A disp.:Turrini (GK).

All.: Alboni

Under 16 Nazionali -26^ Giornata

EMPOLI-LAZIO 0-1

Marcatori: 20’pt Reita (L)

EMPOLI:Vannini (Magliano GK), Tavanti (35’st Checcacci), Gori, Magherini, Liberali, Barbieri (35’st Mennini), Blini, Bagordo, Campaniello, Busiello, Zanaga (12’st Guglielmino).

A disp.: Saantoro, Smajlaj, Antonini, Verdone, Pellegrini.

All.: Moro.

LAZIO: Giacomone, Noto, Macarata, De Fraia, Di Marzio, Ciucci, De Cortes (20’st Calvani), Cerroni (35’st Di Liberto), De Angelis, Reita (35’st Callarà), Zangari (30’st Papandrea).

A disp.:Croce (GK), Romanelli, Costantini, Diori, Iovane.

All.: Procopio.

Under 15 Nazionali

SOSTA

Under 14 Pro

SOSTA

Under 14 Regionali Eccellenza

SOSTA».