De Rossi ci crede: «Loro fortissimi ma al ritorno la Roma....»

Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha parlato nell’immediato post-partita della gara contro il Leverkusen: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky dopo Roma-Bayer Leverkusen, coi cugini della Lazio sconfitti per 0-2, Daniele De Rossi ha dichiarato:

PAROLE – «Abbiamo giocato contro una squadra forte e che se va in vantaggio diventa difficile da recuperare per come gestiscono la palla. Siamo stati un po’ frettolosi dopo il gol. La prestazione complessiva è stata fatta correttamente. Il primo tempo mi è piaciuto. Recuperavamo palla presto e li costringevamo a calciare, era quello che avevamo preparato. E poi tante partite anche in Europa le abbiamo sbloccate subito e hanno girato dalla nostra parte e oggi è successo il contrario. Ogni gol può avere una valenza incredibile. Però oggi dopo poco abbiamo preso la traversa, magari al ritorno la sblocchiamo noi e la partita cambia. Io ci credo molto, ovviamente sarà difficile ma non molliamo».