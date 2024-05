Mercato Lazio, Lotito vuole Colpani: c’è la MOSSA per strapparlo al Monza

Mercato Lazio, Claudio Lotito vuole Andrea Colpani: pianificata la strategia per convincere il Monza a dare il via libera

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il grande obiettivo di Claudio Lotito per il calciomercato Lazio della prossima estate è Andrea Colpani, centrocampista simbolo del Monza di Palladino.

I brianzoli valutano l’italiano 15 milioni di euro più bonus e Lotito è pronto ad inserire Akpa Akpro come contropartita tecnica per abbassare l’esborso cash e convincere Adriano Galliani a concedere il via libera.