Lazio Primavera, ottime notizie per Sanderra: biancocelesti UFFICIALMENTE ai playoff, dopo la sconfitta del Milan

Buone notizie per la Lazio Primavera di Stefano Sanderra, che grazie alla sconfitta del Milan Primavera nel match di oggi contro il Bologna, ha guadagnato la qualificazione ai playoff del campionato Primavera 1.

Ecco gli scenari di classifica possibili, riportati sul sito ufficiale del club:

La Primavera biancoceleste tornerà in campo sabato 4 maggio, alle ore 15:00, nel derby di campionato in casa della Roma. Lo farà conscia di aver già raggiunto un risultato meritato e prestigioso.

La graduatoria attuale, infatti, a tre giornate dalla fine della Regular Season, vede Ruggeri e compagni al quarto posto in classifica con 54 punti conquistati nelle 31 partite giocate (frutto di 15 vittorie e 9 pareggi). Complice la vittoria casalinga di oggi per 2-1 del Bologna sul Milan, recupero della 30ª giornata, i rossoneri sono rimasti fermi al 7° posto con 46 punti.

Il Genoa 8° è troppo distante (44 punti), al tempo stesso gli otto punti di distacco sarebbero aritmeticamente insufficienti ma c’è da considerare un fattore: il calendario, all’ultima giornata, propone l’incrocio tra i rossoneri e il Torino, oggi al 6° posto con 48 punti. Ciò significa che solo una squadra tra Milan e Toro potrebbe conquistare i 9 punti che mancano da qui al termine del campionato.

Ipotizzando quindi una Lazio ferma a 54 punti da qui alla fine, la posizione in classifica non potrà essere peggiore del 6° posto, l’ultimo utile per i play-off Scudetto.

Questi, infatti, gli scenari che si potrebbero verificare:

– qualora il Milan facesse en plein salirebbe a 55, superando i biancocelesti ma lasciando i granata al massimo a 54 punti. Arrivando a pari merito, i biancocelesti sarebbero avanti perché gli scontri diretti sorridono ai ragazzi di Sanderra (vittoria 2-0 all’andata, sconfitta 1-0 al ritorno)

5. MILAN 55 – 6. LAZIO 54 – 7. TORINO 54

– qualora il Torino ottenesse 9 punti si porterebbe a 57, superando i biancocelesti ma lasciando i rossoneri al massimo a 52 punti

5. TORINO 57 – 6. LAZIO 54 – 7. MILAN 52

– qualora Milan e Torino pareggiassero all’ultimo atto, otterrebbero al massimo 7 punti ciascuno da qui alla fine con i rossoneri impossibilitati quindi a colmare il gap oggi esistente

5. TORINO 55 – 6. LAZIO 54 – 7. MILAN 53