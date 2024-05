Immobile, il dubbio di Brambati: «Tanti gol, ma perchè non è cercato da grandi squadre?» Le parole dell’opinionista sul capitano

Intervistato da TMW, Massimo Brambati, ha analizzato la situazione legata al capitano della Lazio, Ciro Immobile:

«Cosa gli consiglierei? Bisogna vedere le richieste che può avere. Non ho mai capito perché nonostante tutti i gol che ha sempre fatto, non ha mai avuto un riscontro da parte dei media importante. Ha fatto tanti gol in una squadra che grazie a lui è arrivata a lottare per traguardi importanti. Come mai non è stato ricercato da squadre importanti in Italia e all’estero?»