Settore giovanile femminile, i risultati del weekend: vince l’Under 15. Ecco le vittorie e le sconfitte del fine settimana

Attraverso i propri canali ufficiali la Lazio comunica i risultati del weekend del settore giovanile femminile.

I RISULTATI DEL WEEKEND– «Nell’ultimo weekend le giovani aquilotte della Lazio Women collezionano una vittoria ed una sconfitta.

L’ Under 15 di Francesco Stella, dopo due sconfitte consecutive, torna al trionfo battendo la Salernitana per 6 a 2. Le biancocelesti classe 2009 iniziano la sfida con la quinta ingranata, dopo appena 7 giri di lancette passano in vantaggio con Gironi. Il raddoppio arriva poco dopo grazie a Laudiero, mentre il tris porta la firma di Grimaldi. Prima di far rientro negli spogliatoi, la squadra granata accorcia le distanze siglando ben due gol portandosi sul 3-2 parziale. Nella ripresa la Lazio fa la voce grossa, Laudiero spedisce la sfera in rete altre due volte, mettendo a segno la sua tripletta personale. Chiude il valzer delle marcature Livignani per il risultato finale di 6-2. La Lazio Women Under 15 mantiene la terza posizione della classifica. Il prossimo appuntamento con le ragazze di mister Stella è fissato per il 5 maggio, la Lazio Women Under 15 fa visita al Palermo.

In terra pugliese arriva una sconfitta amara per le ragazze di Tiziano Mattioli. La Lazio Women Under 17 perde la sfida contro le padrone di casa del Bari 5-3. La partita si mette in discesa per le biancocelesti classe 2007, dopo appena 2 giri di lancette sul cronometro Bertin concretizza il calcio di rigore ed è 0-1. Le pugliesi di mister Ancaclero rispondono presente con Carlucci. Continua il botta e risposta tra Lazio e Bari, un autogol in favore della Lazio e la rete di La Torre per le biancorosse fanno concludere la prima frazione di gioco in perfetta parità con il risultato di 2-2. Nella ripresa sono le padroni di casa a passare in vantaggio portandosi sul 5-2. Le capitoline accorciano le distanze ancora per Bertin, ma non basta. Alcuni pali e traverse non permettono alle aquile di ridurre lo score e al triplice fischio Bari-Lazio Women termina 5-3. Alla terza giornata della Fase InterregionaleFemminile Under 17, le ragazze di mister Mattioli hanno il primo stop stagionale e scivolano in terza posizione. Le giovani aquile tornano in campo domenica 5 Maggio per il derby della Capitale, la Lazio Women attende al ‘Green Club’ la Roma capolista e a punteggio pieno».