Europa e Conference League, la Roma cade col Leverkusen, pari dell’Atalanta. La Fiorentina batte il Brugge

Europa e Conference League, la Roma cade in casa col Leverkusen. Pari dell’Atalanta a Marsiglia. La Fiorentina batte il Brugge

Serata europea per Roma, Atalanta e Fiorentina. I giallorossi, cugini della Lazio, hanno perso in casa 0-2 con il Bayer Leverkusen rendendo complicato il ritorno tra una settimana in Germania.

Buon pareggio degli uomini di Gasperini sul campo del Marsiglia: 1-1 il risultato finale con rete di Scamacca per i bergamaschi. La Fiorentina coglie un’importante successo nel finale contro il Brugge grazie ad una rete nel finale di Nzola. Tra una settimana le gare di ritorno.