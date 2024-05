Guendouzi Lazio, arriva la notizia che non ti aspetti! Può partire, fissato il prezzo. ULTIMISSIME

Guendouzi-Lazio, pessima notizia per i tifosi biancocelesti: il centrocampista francese può partire, fissato il prezzo. I dettagli

Notizia a sorpresa e che sconvolge i piani del calciomercato Lazio della prossima estate. Nonostante la tregua firmata da Mateo Guendouzi e Igor Tudor dopo gli screzi dei primi giorni in biancoceleste, il futuro del centrocampista francese potrebbe essere lontano da Formello.

Il calciatore biancoceleste non è considerato incedibile e se l’ex Marsiglia chiederà espressamente la cessione Lotito non si opporrà: servono 30 milioni di euro per ottenere il definitivo via libera.