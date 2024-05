Castellanos Lazio, futuro già deciso: Tudor gli ha assicurato questa cosa

Castellanos-Lazio, il futuro dell’attaccante non è in discussione: Tudor gli ha assicurato la permanenza nella prossima stagione

Come riportato da Il Messaggero, il futuro di Valentin Castellanos, nel prossimo calciomercato Lazio, non è assolutamente in discussione. La società crede tantissimo nel ragazzo dopo l’investimento da quasi 20 milioni di euro della scorsa estate e c’è un retroscena anche con Tudor.

Al tecnico croato il ragazzo piace molto tanto da avergli assicurato l’assoluta permanenza nella rosa a prescindere dall’arrivo di un nuovo attaccante.