Lazio Women, Varriale: «Non era semplice ma era fondamentale passare subito in vantaggio»

Lazio Women, la calciatrice biancoceleste commenta la vittoria di oggi contro il San Marino e rilascia queste dichiarazioni

Al termine della gara di campionato della Lazio Women contro San Marino, ai microfoni di LSC ha parlato Varriale la quale analizza cosi il match rilasciando queste dichiarazioni

PAROLE – Non era assolutamente semplice, l’importante era approcciare bene dall’inizio e così è stato. Siamo andate subito in vantaggio, abbiamo raddoppiato e siamo contente per il risultato che non era facile. Lo spirito della squadra? Siamo positive, l’importante era portare a casa i tre punti oggi perché fondamentali e da stasera penseremo già a domenica. Siamo serene e pronte

Porta inviolata? Siamo contente di esserci riuscite oggi, speriamo di continuare così. Bilancio della stagione? Tante di noi hanno iniziato a lavorare con Grassadonia da maggio scorso, è quasi un anno che lavoriamo insieme anche con i nuovi innesti di quest’anno. Tutti i giorni siamo a mille, stiamo tanto tempo sul campo e questo sta portando risultati. Siamo contente perché facciamo quello che ci chiede il mister e stiamo bene

Adesso due minuti, il tempo di festeggiare e poi si pensa a domenica