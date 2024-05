Allenamento Lazio, Tudor recupera un titolare! Le ULTIME verso il Monza

Allenamento Lazio, Tudor recupera Daichi Kamada in vista della sfida di sabato pomeriggio contro il Monza: le novità da Formello

Buone notizie dall’allenamento odierno in casa Lazio. Igor Tudor, tecnico biancoceleste, ha infatti totalmente recuperato Daichi Kamada dopo i giorni di stop del giapponese.

L’ex Eintracht partirà titolare insieme a Mattia Zaccagni che dovrebbe essere la grossa novità rispetto alla gara col Verona. In questo caso Marusic giocherebbe a sinistra con Isaksen in panchina. Davanti confermato Castellanos con Luis Alberto e Felipe Anderson alle sue spalle. Scelte obbligate in difesa: davanti a Mandas ci sarà il terzetto formato da Casale, Romagnoli e Patric.