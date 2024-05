Tiago Pinto critica la Roma: «Ambiente instabile, difficile pensare a questa cosa»

Tiago Pinto, ex GM della Roma, ha criticato l’ambiente giallorosso a pochi mesi dall’addio alla Capitale: le sue dichiarazioni

Intervistato da Canal 11, Tiago Pinto, ex GM della Roma e rivale della Lazio, ha dichiarato:

PAROLE – «Se si guardano gli ultimi 15 o 20 anni solo un direttore sportivo è rimasto più a lungo di me. La Roma è un club esigente, che non favorisce la stabilità dei dirigenti e degli allenatori. Sono molto grato per l’opportunità che ho avuto, credo che abbiamo fatto un buon lavoro, ma sapevo che il mio futuro sarebbe stato in altri club e campionati. Mi sentivo davvero esausto, la Roma aveva bisogno di qualcuno con la stessa energia e motivazione che avevo quando sono arrivato. Ho sentito che era arrivato il momento di andarmene».