Infortunio Kamada, sospiro di sollievo per Tudor: le ultime sul giapponese

Infortunio Kamada, sospiro di sollievo per Tudor: il giapponese si è allenato in gruppo ed è recuperato per Monza

Ottime notizie per Igor Tudor dall’allenamento odierno della Lazio. Daichi Kamada, dopo essere stato a riposo nei giorni scorsi, si è regolarmente allenato in gruppo svolgendo l’intera seduta ed è dunque da considerarsi recuperato in vista della sfida di sabato contro il Monza.

Il giapponese partirà nuovamente titolare in mezzo al campo nel nuovo 3-4-2-1 di Tudor: ennesimo attestato di stima del tecnico che spera nella permanenza.