Lazio Primavera, tutte le info sui biglietti per il derby: le novità sul match con la Roma in programma sabato

La S.S. Lazio comunica che è possibile richiedere, gratuitamente, i tagliandi segnaposto per la gara di Primavera 1 TIM Roma-Lazio, in programma sabato 4 maggio alle ore 15:00 allo Stadio Tre Fontane.

Sarà possibile richiederli, per un massimo di 4 per ogni singola transazione, fino alle ore 13:00 di sabato 4 maggio. La S.S. Lazio ricorda inoltre che non si potranno richiedere i tagliandi segnaposto direttamente allo Stadio Tre Fontane e che non sarà consentito l’ingresso senza biglietto.