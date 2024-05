Allenamento Lazio, continua il lavoro verso il Monza: si rivede Kamada. Il report dalla sessione biancoceleste a Formello

Nuovo giorno di lavoro per la Lazio di Igor Tudor, che quest’oggi si è ritrovata nuovamente a Formello per continuare la preparazione alla sfida contro il Monza, in programma sabato alle 18.

Novità interessanti per il tecnico croato, che oggi ha potuto contare di nuovo su Kamada, ieri rimasto a riposo in via precauzionale. Il giapponese sarà sicuramente presente alla trasferta in Brianza. Stesso discorso per il rientrante Ivan Provedel, che punta alla convocazione. Domani nuova seduta pomeridiana per i biancocelesti.